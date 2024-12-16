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16 декабря 2024, 23:38

Сколько мужчин в течение года отказали в выезде за границу: данные ГПСУ

16 декабря 2024, 23:38
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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В 2024 году отказ в пересечении границы уже получили почти 55 тысяч человек, большинство из них - военнообязанные мужчины.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает RegioNews.

По его словам, в течение 11 месяцев этого года 3,2 млн человек пересекли границу с Украиной.

"Отказ получили почти 55 тысяч украинцев. Основную категорию тех, кто получил отказ, составляют мужчины от 18 до 60 лет", - рассказал Демченко.

Также, как пояснил спикер Госпогранслужбы, есть категория граждан, которым решением уполномоченных государственных органов запрещено пересекать границу.

В то же время, Демченко отметил, что есть динамика к уменьшению попыток незаконного пересечения границы. Он подчеркнул, что пограничники разоблачают преступные группы, занимающиеся незаконной переправкой. В общей сложности время действия военного положения уже разоблачено более 700 таких групп, из них 330 - в 2024 году.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.

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