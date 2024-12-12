Во Львовской области мужчину осудили на четыре года за уклонение от мобилизации
Апелляционный суд вынес новый приговор жителю Львовщины за уклонение от призыва на службу во время мобилизации
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В суде доказали, что житель 39-летний житель Нового Роздола был признан годным к военной службе по заключению ВВК. Однако он отказался служить в ВСУ, о чем был составлен соответствующий акт.
Райсуд приговорил мужчину к 4 годам тюрьмы, но освободил от отбывания наказания, назначив 2 года испытательного срока.
Прокуроры не согласились с этим решением и подали апелляцию. Львовский апелляционный суд пересмотрел приговор и постановил: мужчина отбудет 4 года заключения.
Напомним, ранее в Черниговской области мужчина с психическими расстройствами получил тюремный срок за уклонение от мобилизации.