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Апелляционный суд вынес новый приговор жителю Львовщины за уклонение от призыва на службу во время мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В суде доказали, что житель 39-летний житель Нового Роздола был признан годным к военной службе по заключению ВВК. Однако он отказался служить в ВСУ, о чем был составлен соответствующий акт.

Райсуд приговорил мужчину к 4 годам тюрьмы, но освободил от отбывания наказания, назначив 2 года испытательного срока.

Прокуроры не согласились с этим решением и подали апелляцию. Львовский апелляционный суд пересмотрел приговор и постановил: мужчина отбудет 4 года заключения.

Напомним, ранее в Черниговской области мужчина с психическими расстройствами получил тюремный срок за уклонение от мобилизации.