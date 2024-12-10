фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, 35-летний мужчина с Волыни женился на 44-летней землячке, которая имеет II группу инвалидности. Они отправились в Польшу якобы на закупки. Для женщины это вообще была первая поездка за границу. Когда ей объяснили, что такой брак может привести к уголовной ответственности, она призналась, что согласилась из-за настойчивых просьб своего знакомого.

Сообщения о правонарушении направлены в Нацполицию.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.