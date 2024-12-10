"Ехали на закупки": на границе с Польшей разоблачили псевдосупругов
В пункте пропуска на Львовщине пограничники обнаружили псевдосупругов – жителей Волыни
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Так, 35-летний мужчина с Волыни женился на 44-летней землячке, которая имеет II группу инвалидности. Они отправились в Польшу якобы на закупки. Для женщины это вообще была первая поездка за границу. Когда ей объяснили, что такой брак может привести к уголовной ответственности, она призналась, что согласилась из-за настойчивых просьб своего знакомого.
Сообщения о правонарушении направлены в Нацполицию.
Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.
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