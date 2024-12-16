Скільком чоловікам протягом року відмовили у виїзді за кордон: дані ДПСУ

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Протягом 2024 року відмову в перетині кордону вже отримали майже 55 тисяч осіб, більшість з них - військовозобов’язані чоловіки

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, протягом 11 місяців цього року 3,2 млн осіб перетнули кордон з Україною.

"Відмову отримали майже 55 тисяч українців. Основну категорію тих хто отримав відмову становлять чоловіки від 18 до 60 років", - розповів Демченко.

Також, як пояснив речник Держприкордонслужби, є категорія громадян, яким рішенням уповноважених державних органів заборонено перетинати кордон.

Водночас Демченко зауважив, що є динаміка до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Він наголосив, що прикордонники викривають злочинні групи, які займаються незаконним переправленням. Загалом час дії воєнного стану вже викрито понад 700 таких груп, з них 330 - у 2024 році.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України.