Десятки танков, артсистем и ББМ: за сутки ВСУ уничтожили еще около 1300 российских оккупантов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 14 декабря, Силы обороны Украины уничтожили 1 280 российских захватчиков, 12 танков и 32 боевых бронированных машин и 26 артсистем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 762 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 15.12.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 762 440 (+1 280) человек,

танков ‒ 9 551 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 19 707 (+32) ед,

артиллерийских систем – 21 128 (+26) ед,

РСЗО – 1 256 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 1 025 (+2) ед,

самолетов – 369 ед,

вертолетов – 329 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 356 (+127) ед,

крылатые ракеты ‒ 2 943 (+2) ед,

корабли / катера ‒ 28 ед,

подлодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31 398 (+181) ед,

специальной техники – 3 648 (+4) ед.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 декабря российская армия атаковала Украину ракетой, 108 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов.