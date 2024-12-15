фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 декабря российская армия атаковала Украину ракетой, 108 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник нанес удар по Украине зенитной управляемой ракетой С-300. Враг запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям — Курск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

По состоянию на 08.30 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны сбили 56 вражеских БПЛА в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в россию", - говорится в сообщении.

В результате падения сбитых БПЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома и автомобили в нескольких регионах Украины.

Напомним, 7 декабря Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, которые усилят воздушный щит нашего государства.