09:30  15 декабря
Большая огневая мощь: Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113
05:05  15 декабря
Теракт у здания ТЦК в Днепре: правоохранители задержали подрывника
10:30  15 декабря
Под Львовом столкнулись легковушка, автопоезд и микроавтобус с пассажирами: 7 человек погибли, 3 травмированы
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2024, 13:18

Ночью украинская ПВО сбила более 50 российских "шахедов" и БПЛА неустановленного типа

15 декабря 2024, 13:18
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 15 декабря российская армия атаковала Украину ракетой, 108 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что противник нанес удар по Украине зенитной управляемой ракетой С-300. Враг запустил ударные дроны типа Shahed и беспилотники неустановленного типа по направлениям — Курск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

По состоянию на 08.30 подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны сбили 56 вражеских БПЛА в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в россию", - говорится в сообщении.

В результате падения сбитых БПЛА поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома и автомобили в нескольких регионах Украины.

Напомним, 7 декабря Украина получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, которые усилят воздушный щит нашего государства.

РФ война дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: в ОВА сообщили, как отработала ПВО
15 декабря 2024, 12:15
РФ атаковала Николаев ударными БПЛА: поврежден объект инфраструктуры, пострадали работники
15 декабря 2024, 11:50
Бил оккупантов на самых горячих направлениях: во время выполнения боевого задания погиб пилот 299-й бригады
14 декабря 2024, 18:40
Все новости »
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Больше света с 16 декабря: в ДТЭК анонсировали новые графики отключений
15 декабря 2024, 15:00
Десятки танков, артсистем и ББМ: за сутки ВСУ уничтожили еще около 1300 российских оккупантов
15 декабря 2024, 14:20
Из-за российских атак на Сумщину пострадали двое мирных жителей
15 декабря 2024, 13:50
Масштабное ДТП с погибшими возле Львова: пьяный 23-летний водитель BMW устроил аварию и скрылся
15 декабря 2024, 12:40
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: в ОВА сообщили, как отработала ПВО
15 декабря 2024, 12:15
РФ атаковала Николаев ударными БПЛА: поврежден объект инфраструктуры, пострадали работники
15 декабря 2024, 11:50
Россияне ударили ракетой по Харькову: есть пострадавшая
15 декабря 2024, 11:28
Силы обороны уничтожили полевой склад БК и укрытия оккупантов в Харьковской области
15 декабря 2024, 11:10
Российская армия ударила по гражданской инфраструктуре Херсонщины: ранены 5 человек
15 декабря 2024, 10:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »