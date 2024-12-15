Десятки танків, артсистем і ББМ: за добу ЗСУ знищили ще майже 1300 російських окупантів
Протягом минулої доби, 14 грудня, Сили оборони України знищили 1 280 російських загарбників, 12 танків і 32 бойові броньовані машини та 26 артсистем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 762 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 762 440 (+1 280) осіб,
- танків ‒ 9 551 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 707 (+32) од,
- артилерійських систем – 21 128 (+26) од,
- РСЗВ – 1 256 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1 025 (+2) од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 356 (+127) од,
- крилаті ракети ‒ 2 943 (+2) од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 398 (+181) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 648 (+4) од.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 15 грудня російська армія атакувала Україну ракетою, 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 56 ворожих дронів.