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10 декабря 2024, 13:17

Президент запрещает снижать призывной возраст в Украине

10 декабря 2024, 13:17
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фото: ТСН
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Украинский президент Владимир Зеленский считает недопустимым занижать призывный возраст

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение президента в соцсети Х.

Вопреки всем призывам из-за границы, о мобилизации "цвета" украинской нации – молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение о необходимости качественной экипировки и обеспечения современной техникой уже существующих подразделений.

"Мы должны сосредоточиться на сохранении жизней наших людей, а не на сохранении оружия на складе", - объяснил свое отношение к этому вопросу Зеленский.

Твердо стоя на своем решении не снижать призывной возраст, украинский гарант вскользь рассказал о своей встрече с мировыми лидерами в Париже и обсуждении мер по прекращению агрессии России.

"Я сказал Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок".

Украинские военные эксперты также в один голос утверждают, что после победы придет время восстановления страны и поэтому нельзя подвергаться давлению Соединенных Штатов, и снижать призывной возраст.

Напомним, ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что если Украина снизит мобилизационный возраст до 18 лет, то США и союзники обеспечат всех новобранцев снаряжением.

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