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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но только на справедливых условиях, согласно международному праву

Об этом он сказал в эфире "24 канала", передает RegioNews.

"Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина потребует справедливых условий, юридической базы, принуждения России как агрессора на базе международного права", – подчеркнул Подоляк.

При этом он отметил, что "мир живет в иллюзиях", когда пытается усадить президента государства-агрессорки Владимира Путина за стол переговоров.

По словам Подоляка, западные партнеры Украины не желают брать на себя солидарную ответственность за то, что международное право пытаются разрушить.

"За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", – подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, ранее после встречи с Зеленским во Франции избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу переговоров между Украиной и Россией.