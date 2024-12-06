04:09  06 декабря
На Закарпатье разоблачили мошенника, который обманывал уклонистов
05:25  06 декабря
Львовские таможенники остановили иностранца, пытавшегося ввезти в Украину российские рубли
06:49  06 декабря
В Хмельницкой области осудили мужчину, который выдурил у пенсионерки 15 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
06 декабря 2024, 10:06

Три украинских АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки РФ 28 ноября

06 декабря 2024, 10:06
Читайте також українською мовою
фото: Энергоатом
Читайте також
українською мовою

Три действующих украинских АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого его сокращения на прошлой неделе, примененной в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему 28 ноября

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ, информирует RegioNews.

Из 9 реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС 8 сейчас работают, а один остановлен. В последнюю неделю большинство из них постепенно нарастили мощность после массированного удара России 28 ноября по электрической инфраструктуре. Однако некоторые внешние линии электропередачи остаются отключенными.

"Стабильная электросеть, которая обеспечивает безопасное питание за пределами площадки, важна для обеспечения ядерной безопасности на действующих АЭС Украины, которые являются жизненно важными для производства электроэнергии, необходимой стране, особенно в холодные зимние месяцы. Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, чтобы эти станции могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после прошлого недельного сокращения производства", – сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что, впрочем, "хрупкая ситуация с электросетью остается источником глубокой обеспокоенности, и мы будем продолжать внимательно следить за соответствующими событиями, включая дальнейшие визиты экспертов на электрические подстанции, от которых зависят атомные электростанции". И призвал "к максимальному воздержанию, чтобы никаких действий, влияющих на внешнее электроснабжение и ядерную безопасность, не предпринималось". При этом в сообщении не упомянуто, кто именно атаковал украинскую энергосистему, и не указано, к кому направлен этот призыв.

В сообщении МАГАТЭ также отметили, что, "несмотря на последствия военного конфликта, включая частые сигналы о воздушных налетах", группы МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС сообщили, что ядерную безопасность и охрану на этих объектах поддерживают.

Напомним, ранее сообщалось, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции снизили производствоэлектроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.

война обстрелы АЭС МАГАТЭ электроэнергия
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
В горах на Прикарпатье нашли двух заблудившихся туристов
06 декабря 2024, 11:38
Интервью Лаврова Такеру Карлсону. Что донес до американцев Путин
06 декабря 2024, 11:34
Пенсионеру со Львовщины, который по просьбе соседки забил до смерти собаку, грозит тюрьма
06 декабря 2024, 11:16
Оккупанты ночью обстреляли Белозерку на Херсонщине: поврежден дом, есть пострадавшая
06 декабря 2024, 11:05
Герань и Гербера: пограничники показали сбитые в Сумской области российские дроны
06 декабря 2024, 10:49
Под Киевом в ставке утонул мужчина
06 декабря 2024, 10:31
В полиции показали последствия новых ударов по Сумщине: повреждены многоэтажки
06 декабря 2024, 09:50
Ракетный удар по Николаевщине: повреждены дома и ЛЭП, есть погибший
06 декабря 2024, 09:28
Атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях
06 декабря 2024, 09:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все публикации »
Мария Золкина
Владимир Паниотто
Александр Краковецкий
Все блоги »