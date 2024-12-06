Три украинских АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки РФ 28 ноября

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Три действующих украинских АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после резкого его сокращения на прошлой неделе, примененной в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему 28 ноября

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ, информирует RegioNews.

Из 9 реакторов на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС 8 сейчас работают, а один остановлен. В последнюю неделю большинство из них постепенно нарастили мощность после массированного удара России 28 ноября по электрической инфраструктуре. Однако некоторые внешние линии электропередачи остаются отключенными.

"Стабильная электросеть, которая обеспечивает безопасное питание за пределами площадки, важна для обеспечения ядерной безопасности на действующих АЭС Украины, которые являются жизненно важными для производства электроэнергии, необходимой стране, особенно в холодные зимние месяцы. Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, чтобы эти станции могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после прошлого недельного сокращения производства", – сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что, впрочем, "хрупкая ситуация с электросетью остается источником глубокой обеспокоенности, и мы будем продолжать внимательно следить за соответствующими событиями, включая дальнейшие визиты экспертов на электрические подстанции, от которых зависят атомные электростанции". И призвал "к максимальному воздержанию, чтобы никаких действий, влияющих на внешнее электроснабжение и ядерную безопасность, не предпринималось". При этом в сообщении не упомянуто, кто именно атаковал украинскую энергосистему, и не указано, к кому направлен этот призыв.

В сообщении МАГАТЭ также отметили, что, "несмотря на последствия военного конфликта, включая частые сигналы о воздушных налетах", группы МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС сообщили, что ядерную безопасность и охрану на этих объектах поддерживают.

Напомним, ранее сообщалось, что Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская атомные электростанции снизили производствоэлектроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.