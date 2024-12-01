За 5 часов украинцы подали в Дії более 1 млн заявлений на выплату "тысячи Зеленского"

фото: diia.gov.ua

Лишь за пять часов после запуска программы Зимняя єПідтримка украинцы оформили более 1 000 000 заявлений на выплаты 1 000 гривен от государства в приложении Дія

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

Он напомнил, что у граждан будет три месяца для того, чтобы воспользоваться этой услугой.

"За 5 часов украинцы оформили более 1 000 000 заявлений на 1 000 гривен в приложении. Вы крутые, спасибо, что выбираете Дію. Услуга летает: 2 минуты — и вы подали заявление о Зимней єПідтримці", — отметил министр.

В некоторых случаях для получения услуги в Дії необходимо обновить приложение.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 года.

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