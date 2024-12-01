01:00  03 декабря
Я тебе сейчас глаз выколю ручкой: в Полтаве работник ТЦК угрожал военнообязанному
08:10  03 декабря
В Одесской области поезд переехал 23-летнего парня: пострадавший потерял обе ноги
07:20  03 декабря
На мосту Патона в Киеве перевернулось авто: движение затруднено
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2024, 16:28

За 5 часов украинцы подали в Дії более 1 млн заявлений на выплату "тысячи Зеленского"

01 декабря 2024, 16:28
Читайте також українською мовою
фото: diia.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Лишь за пять часов после запуска программы Зимняя єПідтримка украинцы оформили более 1 000 000 заявлений на выплаты 1 000 гривен от государства в приложении Дія

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

Он напомнил, что у граждан будет три месяца для того, чтобы воспользоваться этой услугой.

"За 5 часов украинцы оформили более 1 000 000 заявлений на 1 000 гривен в приложении. Вы крутые, спасибо, что выбираете Дію. Услуга летает: 2 минуты — и вы подали заявление о Зимней єПідтримці", — отметил министр.

В некоторых случаях для получения услуги в Дії необходимо обновить приложение.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Выплаты можно оформить до 28 февраля 2025 года.

Читайте также: Что ожидает украинцев в декабре: "тысяча Зеленского", повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации

Дія помощь выплаты Программа Федоров Михаил поддержка Зимняя єПідтримка
Заработала программа Зимняя єПідтримка: как подать заявку и получить "тысячу Зеленского"
01 декабря 2024, 14:45
Поддержка в сложные времена: в Харьковской области работают Центры жизнестойкости
27 ноября 2024, 19:12
Не на донаты ВСУ: на что украинцы чаще всего тратят средства Нацкэшбека
12 ноября 2024, 15:16
Все новости »
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
РФ готовится к определенным действиям в Запорожской области, но сил для наступления на Запорожье у нее недостаточно, – ЦПД
03 декабря 2024, 18:12
Гибель ребенка в ДТП в Днепре: 19-летнему водителю избрали меру пресечения
03 декабря 2024, 18:08
В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация на вечер 3 декабря
03 декабря 2024, 17:46
Выгода для всех: как Трамп может стать козырем Украины
03 декабря 2024, 17:20
Аграрии Харьковщины смогут получить помощь в разминировании: какие условия
03 декабря 2024, 17:07
Министерство, которое возглавил Чернышев, будет создано на базе другого ведомства: в Кабмине объяснили
03 декабря 2024, 16:44
На Донетчине задержали агентку, которая корректировала удары россиян по позициям ВСУ
03 декабря 2024, 16:29
В Киеве произошел масштабный пожар: горел офис
03 декабря 2024, 16:08
Львовский псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО под залог: деньги собрали его сторонники
03 декабря 2024, 16:02
В Белозерке на Херсонщине в результате обстрела погиб человек
03 декабря 2024, 15:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все публикации »
Юрий Богданов
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »