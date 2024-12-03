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03 декабря 2024, 08:50

Украина официально отказалась от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО, – МИД

03 декабря 2024, 08:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию по поводу возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии России. Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО

Об этом со ссылкой на документ МИД сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что оно сделано "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". Впрочем, документ обнародован за два дня до упомянутой даты (которая наступит 5 декабря), и выбор дня публикации не случаен – по данным источников ЕвроПравды, министр Андрей Сибига намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО, которая начнется сегодня, 3 декабря, в Брюсселе.

Заявление МИД Украины, оформленное как политический позиционный документ, начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала

"Меморандум должен стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия… Однако он не смог предотвратить агрессию Российской Федерации как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось. ", – напоминает Киев.

МИД называет Будапештский меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности" и подчеркивает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

Основной частью заявления является политическое право на то, какие гарантии являются потенциально приемлемыми для Украины.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО", – говорится в заявлении.

В то же время документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО"? – подчеркивает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращается в "США и Великобританию, которые подписали Будапештский меморандум, во Францию и Китай, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, "действенным противодействием русскому шантажу".

МИД также напоминает, что речь идет не только об украинской и не только о европейской безопасности, поскольку нападение на Украину вопреки договоренностям 1994 года "взорвало доверие к самой идее ядерного разоружения" и оживило "активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить существующие ядерные арсеналы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отверг сценарий с приглашением в НАТО только части территории Украины.

Украина РФ война НАТО МИД гарантии безопасности Сибига Андрей Иванович
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