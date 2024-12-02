Украинцы оформили уже более 2,5 млн заявок на "тысячу Зеленского"

фото: diia.gov.ua

Украинцы за сутки подали более 2,5 миллионов заявок на получение выплат в тысячу гривен в рамках программы "зимней поддержки".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

"2 500 000+ заявлений на "Зимнюю єПідтримку" за сутки. Это абсолютный рекорд для цифровых сервисов. Бесспорно, она стала самой массовой онлайн-услугой в мире", - написал он у себя в Telegram.

По его словам, украинцы подали более 551 тысяч заявлений на детей. Среди подавших заявления 64% составляют женщины, 36% - мужчины, а средний возраст составляет 30-40 лет.

"Если еще не успели подать заявление, обновляйте приложение и оформляйте помощь от государства. Услуга настолько быстра, что почти незаметна, чтобы подать заявление нужно всего несколько секунд. Супернагрузку, кстати, выдержали, "Дія" работает стабильно", - отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что только за первые пять часов после запуска программы Зимняя есть. Поддержка украинцы оформили более 1 000 000 заявлений на выплаты 1 000 гривен от государства в приложении Дія.