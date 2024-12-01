Бригада "Месть" показала, как уничтожает технику и российскую пехоту в Донецкой области
На Краматорском направлении бойцы пограничной бригады «Месть» продолжают уничтожать технику и пехоту российских оккупационных войск
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По врагу точно отработали операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс".
"В частности пограничники разбили танк, пушку, гаубицу, 2 миномета и 6 автомобилей оккупантов. Также сожгли 2 полевых состава боекомплекта и позицию вражеских пилотов БпЛА", - говорится в сообщении.
Кроме того, защитники Донецкой области нанесли сокрушительные удары по российской пехоте.
Напомним, ранее на Краматорском направлении воины пограничной бригады "Месть" поразили вражеские самоходные пушки и реактивную систему залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град".
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