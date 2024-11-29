Скандал с бракованными минами: производитель провалил сроки поставок, но хочет новые заказы – СМИ

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Завод, с которым государство заключило контракты на поставку 500 тысяч 120-миллиметровых мин для ВСУ, задерживает поставки. При этом уже выдвигает предложения по контрактам на 2025 год.

Об этом говорится в материале "Экономической правды", передает RegioNews.

Издание ссылается на собеседников в Агентстве оборонных закупок Минобороны и Минстратегпроме.

Ранее в Минстратегпроме отмечали, что возврату подлежат около 24 тысяч мин. А это, мол, менее 1% от общего количества продукции, произведенной в этом году. Однако, по данным издания, до конца года указанный производитель в лучшем случае выполнит контракт на 35%. Из этих же 35% выполненной части контракта около 16% непригодны и подлежат замене.

Как отмечается, почти всю потребность в 120-миллиметровых минах для ВСУ должны были закрыть одним контрактом на 500 тысяч штук от производителя, относительно способности которого изначально возникали сомнения. Госпредприятие, подчиненное Минстратегпрому, мало просроченные и невыполненные контракты с 2023 года, а директор предприятия и его менеджмент фигурируют по уголовным делам о злоупотреблении служебным положением.

Первые мины по контракту должны были поступить в армию в апреле 2024-го и дальше ежемесячно равными партиями. Однако первые партии начали поступать только в июне. Лишь осенью начались поставки более-менее крупных партий. По данным ЭП, по состоянию на конец ноября ВСУ передали чуть больше трети из законтрактованных 500 тысяч. Но военные начали массово жаловаться на качество мин.

По данным ЭП, у этого производителя были провалы с поставками еще по крайней мере двух видов боеприпасов. Несмотря на это, завод посылает в АОЗ свои коммерческие предложения на миллионы снарядов и мин, которые он будто бы готов изготовить в 2025 году.

Напомним, в Верховной Раде 26 ноября зарегистрировали проект постановления об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны Украины.

Это произошло после того, как Министерство обороны отозвало отечественные снаряды для минометов калибра 120 мм. К тому же военные жаловались, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.