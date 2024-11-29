Под Волчанском Силы обороны уничтожили фортификационные сооружения россиян

фото: ГПСУ

Бойцы пограничной бригады «Гарт» продолжают бить FPV-дронами по вражеским целям на Волчанском направлении Харьковской области

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По врагу точно отработали разведывательно-ударные группы БПЛА подразделения "Скорпион".

"Да, пограничники с помощью FPV-дронов и беспилотников-бомберов поразили вражеские фортификационные сооружения, средства РЭБ, камеру наблюдения, миномет на огневой позиции и полевой склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях на Купянском направлении бойцы пограничной бригады "Месть" сожгли танки, бронетехнику и пушки россиян.

Ранее на Харьковском направлении пограничники-аэроразведчики уничтожили ряд вражеских целей. Под удар попали военный транспорт, личный состав и блиндажи российских окупантов.