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08 ноября 2024, 14:47

В Украину вернули тела 563 погибших военных

08 ноября 2024, 14:47
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фото: t.me/Koord_shtab
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В пятницу, 8 ноября, стало известно, что в Украину вернули из РФ тела 563 погибших защитников

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

"По результатам репатриационных мер в Украину вернули тела 563 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что государству удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Напомним, ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что пропавшая год назад на оккупированных территориях журналистка Виктория Рощина умерла во время этапирования из Таганрога в Москву.

По информации ГУР, между Украиной и Россией были достигнуты предварительные договоренности об обмене, в результате которого находившаяся в российском плену журналистка Виктория Рощина должна была вернуться домой.

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