На Донетчине Силы обороны уничтожили российские танки, пушки и "Град"
На Краматорском направлении воины пограничники поразили технику и вооружение российских захватчиков. Эффективные удары по вражеским целям нанесли дроны-камикадзе бригады "Месть"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В течение нескольких дней операторы комендатуры РУБпАК "Феникс" в Донецкой области уничтожили и повредили: 2 танка, РСЗО БМ-21 "Град", 6 орудий (в том числе М-46, Д-20 и 2А65 "Мста-Б"), миномет 2Б9" Васильок". Кроме того, сожжено 2 склада боекомплекта, блиндаж пилотов и пункт управления БпЛА, установку РЭБ и автомобиль оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Краматорском направлении воины пограничной бригады "Месть" поразили вражеские самоходные пушки и реактивную систему залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град".