В Украине выросло потребление электроэнергии, в двух областях обесточивание из-за непогоды

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По состоянию на утро 25 ноября последствие похолодания энергетики фиксируют рост уровня потребления электроэнергии. С 14:00 запланированы меры ограничения по всей стране

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

В частности, по состоянию на 6:00 уровень потребления был на 3,7% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 22 ноября. Это объясняется понижением температуры воздуха в большинстве регионов Украины.

Вчера, 24 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3% выше, чем в субботу.

Как напомнили в компании, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

Для сбалансирования энергосистемы сегодня в период с 14:00 до 20:00 во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений.

Впрочем, энергетики подчеркивают, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения.

В то же время из-за сложных погодных условий на утро были обесточены 67 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.

Напомним, 25 ноября в Украине в течение дня будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.