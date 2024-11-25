В Украине выросло потребление электроэнергии, в двух областях обесточивание из-за непогоды
По состоянию на утро 25 ноября последствие похолодания энергетики фиксируют рост уровня потребления электроэнергии. С 14:00 запланированы меры ограничения по всей стране
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
В частности, по состоянию на 6:00 уровень потребления был на 3,7% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 22 ноября. Это объясняется понижением температуры воздуха в большинстве регионов Украины.
Вчера, 24 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3% выше, чем в субботу.
Как напомнили в компании, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
Для сбалансирования энергосистемы сегодня в период с 14:00 до 20:00 во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений.
Впрочем, энергетики подчеркивают, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно возможны и изменения в применении мер ограничения.
В то же время из-за сложных погодных условий на утро были обесточены 67 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.
Напомним, 25 ноября в Украине в течение дня будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.