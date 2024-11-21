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21 ноября 2024, 21:13

Суд вернул под арест недвижимость Рабиновича, которую он пытался "спрятать" от конфискации

21 ноября 2024, 21:13
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фото: wikimedia.org
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Печерский райсуд Киева арестовал недвижимость в рамках уголовного производства, в котором фигурирует экс-нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

Речь идет о трех домах общей площадью 1,1 тыс. кв. м и три земельных участка площадью 4,91 га. Это имущество было записано на малоизвестные столичные компании "Маура" и "Стентон". Однако следствие считает, что настоящий владелец недвижимости - бывший нардеп Вадим Рабинович.

Как известно, Рабинович является фигурантом уголовного производства по статье часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, соединено с разжиганием национальной розни").

В его отношении завели дело после того, как 1 марта 2021 года Рабинович, будучи народным депутатом, опубликовал в соцсети карту Украины без Крыма и с обозначениями "ДНР" и "ЛНР" на территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано в декабре 2023 года.

14 октября 2024 старший следователь ГБР издал постановление о признании трех домов и трех земельных участков вещественным доказательством в этом уголовном правонарушении. При доказательстве вины предусмотрено наказание, кроме лишения свободы, еще и конфискация имущества.

В то же время, как стало известно ранее, 18 октября 2024 года судья Печерского райсуда отменила арест этих же домов и земельных участков. Перечисленное имущество до апреля 2023 принадлежало жене обвиняемого Ирине Рабинович. Затем она его переписала на свое ООО "Алиса продакшн", которое впоследствии отчуждала. Характерно, что переписывание активов семьи Рабиновичей состоялось за несколько месяцев до объявления экс-нардепу подозрения в госизмене.

После отмены ареста судьей имущество было переписано на ООО "Маура" и "Стентон".

Следствие также выяснило, что с начала февраля 2022 года Вадим Рабинович с супругой проживает в Израиле. Туда политик выехал по паспорту гражданина Израиля.

Что касается самого дела Вадима Рабиновича, то оно слушается в Печерском райсуде с марта 2024 года. Следующее заседание назначено на февраль 2025 года.

Напомним, в феврале этого года работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении государственной измены бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича.

арест ОПЗЖ Недвижимость государственная измена Рабинович Вадим
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