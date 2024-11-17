Полиция показала фото последствий массированной атаки России в Киевской области

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В результате утренней ракетно-дроновой атаки россиян 17 ноября в Киевской области один человек получил ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным правоохранителей, в Киевской области поврежден 21 частный дом, пять хозяйственных построек, магазин, два гаражных помещения, пять автомобилей и административное здание.

Также известно, что в результате атаки пострадала одна женщина. Она получила медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказалась.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 17 ноября российские войска запустили по Украине около 120 ракет разного типа и 90 беспилотников.

Также сообщалось, что в Киеве в результате ракетной атаки ранены два человека.