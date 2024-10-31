На Севере Силы обороны нанесли сокрушительные удары по пехоте и опорникам россиян

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На Северном направлении пограничники обнаружили и уничтожили российскую пехоту, поразили опорные пункты, а также технику оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Удары по враждебным позициям охранники границы нанесли дронами-камикадзе.

"Благодаря профессионализму и слаженным действиям наших бойцов, враг несет значительные потери в технике и инженерном обеспечении, что существенно ограничивает его способность наносить удары по территории Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на Севере воины-аэроразведчики поразили российскую 152-мм орудие "МСТА-Б", которыми войска РФ терроризировали приграничье Украины.

Еще раньше на Северном направлении воины-пограничники обнаружили и уничтожили российский ЗРК "Стрела-10".