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13 ноября 2024, 12:07

Государство разворачивает зимнюю программу поддержки украинцев, – Елена Шуляк

13 ноября 2024, 12:07
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Глава партии "Слуга Народа", нардеп Елена Шуляк отмечает, что этой зимой государство комплексно поддержит уязвимые категории граждан и других нуждающихся украинцев

Первый этап программы поддержки уже инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Так, все украинцы получат по тысяче гривен, это соответственно по несколько тысяч гривен помощи на семью. Средствами можно оплатить "коммуналку", приобрести лекарства и отечественные продукты.

"Еще один из ключевых элементов зимней программы поддержки – это субсидии и льготы, которые сейчас получают 2,8 млн украинских семей. Размер субсидий на этот отопительный сезон уже пересчитан. Также продолжает действовать упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона, а для военных государство упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот", – отмечает Елена Шуляк.

Она добавляет, что этой зимой 500 тыс. украинских семей, которые отапливают жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату – до 21 тыс. грн.

Отдельно нардеп отмечает, что на время этого отопительного сезона государство также учло любые сценарии, которые могут случиться, чтобы зимой во всех домах были свет и тепло, а предприятия работали бесперебойно.

Елена Шуляк также убеждает, что государство тщательно выполняет и дальше будет выполнять свои обязательства по пенсиям. Так, например, в октябре, в том числе пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.

"Полномасштабное российское вторжение значительно ударило по кошельку миллионов украинцев. Кто потерял жилье, кто работу, но хуже всего – многие потеряли родных. Поэтому крайне важно для Президента Владимира Зеленского, Офиса Президента, Кабинета министров, Верховной Рады, для партии "Слуга Народа" и в целом для всей команды власти всячески поддержать тех украинцев, кто в этом нуждается", – говорит глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Кроме того, она резюмирует, что в середине января для переселенцев будет запущена дополнительная программа субсидий на аренду жилья. Ею смогут воспользоваться семьи, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила, что государство учло любые сценарии, которые могут случиться во время этого отопительного сезона, чтобы иметь возможность в случае чего оперативно реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.

субсидия пенсия социальные выплаты отопительный сезон Шуляк Елена Алексеевна
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