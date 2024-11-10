Украинские артиллеристы нанесли сокрушительные удары по позициям россиян под Волчанском
В Харьковской области артиллеристы пограничной бригады «Гарт» нанесли сокрушительные удары по позициям оккупационных войск РФ вблизи города Волчанск
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Под удар попали опорные пункты захватчиков, окопные линии и места укрытия личного состава. Подтверждено уничтожение шести оккупантов, еще шесть ранены", – говорится в сообщении.
Напомним, защитники Харьковщины показали, как сейчас выглядит Волчанск.
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