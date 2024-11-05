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На Луганском направлении подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса". Это произошло в ночь на 2 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения пусковой установки вражеского ЗРК.

"Был обнаружен и уничтожен зенитный ракетный комплекс для поражения воздушных целей на малых высотах. Операцию успешно провели операторы 412 ОББпс "NEMESIS". Шаг за шагом разрушаем каждый уровень эшелонированной противовоздушной обороны врага", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".