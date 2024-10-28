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28 октября 2024, 22:52

Чиновницу "Укртранснафты" на Житомирщине будут судить за миллионную растрату на ремонте

28 октября 2024, 22:52
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фото: reform.energy
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В Житомирской области передали в суд обвинительные акты в отношении трех директоров частных обществ по факту мошенничества и руководительницы подразделения АО "Укртранснафта" по факту служебной халатности. Они допустили растрату государственных гривен на сумму 9,3 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Житомирскую областную прокуратуру.

По данным следствия, киевские предприятия обязались в течение 2018-2021 годов реконструировать станцию магистрального нефтепровода в Звягельском районе Житомирской области.

"На ремонтные работы, которые осуществлялись с целью усиления антидиверсионной и антитеррористической защиты, из бюджета было выделено почти 130 млн. грн. Однако подрядчики провернули мошенническую схему, в результате которой завладели бюджетными средствами на сумму 9,3 млн. грн.", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечают в прокуратуре, закупленные стройматериалы были проведены из-за ряда фиктивных "транзитных" операций. Для этого использовали подконтрольные предприятия, с которыми заключили притворные сделки.

"Таким образом, в 2-3 раза завысили стоимость материалов для реконструкции станции. Отчитываясь перед заказчиком, в официальные документы и акты выполненных работ внесли ложные сведения", - говорится в сообщении.

Уполномоченное лицо Укртранснафты – руководитель структурного подразделения – должна была обеспечить профессиональный контроль и надлежащую проверку предоставленных подрядчиком отчетов. Однако она этого не сделала. Теперь прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемых причиненного госпредприятию имущественного ущерба в полном объеме.

Также наложен арест на имущество фигурантов стоимостью более 6 млн грн, а именно две квартиры в Киеве и на Хмельнитчине, два автомобиля, автопавильон и долю уставного капитала частного предприятия в г. Ровно.

Напомним, ранее сообщалось, что троих чиновников сельсовета в Житомирской области будут судить за миллионные хищения на закупках генераторов.

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