На Тернопольщине разоблачили работников Укрзализныци, которые сливали дизтопливо из тепловозов
Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам группы в Тернопольской области - машинистам, помощникам машинистов и мастеру цеха АО "Укрзализныця"
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Фигуранты, хорошо зная расписание движения поездов, ожидали остановки тепловоза на одной из железнодорожных станций Тернопольской области и сливали дизельное топливо из локомотивов в канистры.
Злоумышленники крали топливо и сбрасывали канистры с дизелем при движении тепловоза в заранее оговоренном месте. Отвозили их в места хранения, где переливали в бочки и сбывали жителям области. Вырученные средства фигуранты распределяли между собой.
Правоохранители задержали пятерых участников преступной группы во время слива дизельного топлива из локомотива тепловоза во время его стоянки на железнодорожной станции в Чертковском районе. На месте изъяли 19 канистр с почти 600 литрами похищенного дизтоплива.
В ходе обысков по местам расположения локомотивного ДЕПО, проживанию фигурантов и хранению топлива, а также в автомобилях изъяли еще более 2000 литров дизтоплива, десятки пустых канистр, средства для слива топлива, деньги и "черновые" записи.
"Такие действия подозреваемых могли стать последствиями дестабилизации работы железной дороги, связанной с осуществлением всех видов перевозок в необходимых объемах, особенно для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, национальной экономики и населения в военное время", – отметили в прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине предприниматель на своих АЗС продавал фальсифицированное топливо.