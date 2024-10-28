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Правоохранители сообщили о подозрении пяти участникам группы в Тернопольской области - машинистам, помощникам машинистов и мастеру цеха АО "Укрзализныця"

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Фигуранты, хорошо зная расписание движения поездов, ожидали остановки тепловоза на одной из железнодорожных станций Тернопольской области и сливали дизельное топливо из локомотивов в канистры.

Злоумышленники крали топливо и сбрасывали канистры с дизелем при движении тепловоза в заранее оговоренном месте. Отвозили их в места хранения, где переливали в бочки и сбывали жителям области. Вырученные средства фигуранты распределяли между собой.

Правоохранители задержали пятерых участников преступной группы во время слива дизельного топлива из локомотива тепловоза во время его стоянки на железнодорожной станции в Чертковском районе. На месте изъяли 19 канистр с почти 600 литрами похищенного дизтоплива.

В ходе обысков по местам расположения локомотивного ДЕПО, проживанию фигурантов и хранению топлива, а также в автомобилях изъяли еще более 2000 литров дизтоплива, десятки пустых канистр, средства для слива топлива, деньги и "черновые" записи.

"Такие действия подозреваемых могли стать последствиями дестабилизации работы железной дороги, связанной с осуществлением всех видов перевозок в необходимых объемах, особенно для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, национальной экономики и населения в военное время", – отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине предприниматель на своих АЗС продавал фальсифицированное топливо.