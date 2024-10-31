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31 жовтня 2024, 03:32

Суд виніс вирок посадовцю Укрзалізниці за розкрадання 103 млн гривень

31 жовтня 2024, 03:32
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Фото: Укрзалізниця
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Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього начальника Центру забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця й представника комерційної структури в зловживаннях, що завдали збитків підприємству на суму майже 103 млн грн

Про це інформує пресслужба САП, передає RegioNews.

Суд призначив покарання представнику комерційної структури у вигляді п’яти років п’яти місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання всіх форм власності строком на три роки.

Колишньому посадовцю Укрзалізниці ВАКС призначив покарання - три роки один місяць позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання всіх форм власності.

Встановлено, що на початку 2017 року посадовці Укрзалізниці вжили узгоджених дій, щоб один з постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму близько 103 млн грн.

За інформацією САП, попри наявність чинних попередніх контрактів, які давали змогу Укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20% розцінками.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ Укрзалізниця та постановив стягнути з обвинувачених 102,793 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили працівників Укрзалізниці, які зливали дизпаливо з тепловозів.

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