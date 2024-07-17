О штрафе от ТЦК украинцы смогут узнать в Дії, — Минобороны

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Военнообязанные граждане смогут узнать о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные в приложении Дія. В то же время, не все украинцы, которые не обновили данные до 16 июля, автоматически будут оштрафованы

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире Радио Свобода, передает RegioNews.

По его словам, процедура привлечения к ответственности за административное правонарушение может занимать от трех месяцев до года. Это не будет происходить автоматически.

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают штрафы за превышение скорости, в том же приложении Дія можно будет это сделать", — говорится в сообщении.

Он добавил, что обновить военно-учетные данные можно в ТЦК и СП и в приложении Резерв+. Однако теперь это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.

Напомним, молодые люди, которым исполнилось 17 лет, также могут получить повестки от ТЦК для постановки на военный учет. В Минобороны объяснили, что если они проигнорируют повестку или не встанут на военный учет, то могут быть наказаны штрафом.