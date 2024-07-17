05:05  18 июля
В Минобороны сообщили, сколько украинцев обновили свои данные до 16 июля
01:27  18 июля
Во Львове делец за 12 тыс. евро организовал фиктивному "музыканту" выезд за границу
00:45  18 июля
В Ровенской области зафиксировали вспышку острого гепатита А
UA | RU
UA | RU
17 июля 2024, 12:47

О штрафе от ТЦК украинцы смогут узнать в Дії, — Минобороны

17 июля 2024, 12:47
Читайте також українською мовою
фото: Дія
Читайте також
українською мовою

Военнообязанные граждане смогут узнать о штрафе за несвоевременно обновленные военно-учетные данные в приложении Дія. В то же время, не все украинцы, которые не обновили данные до 16 июля, автоматически будут оштрафованы

Об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире Радио Свобода, передает RegioNews.

По его словам, процедура привлечения к ответственности за административное правонарушение может занимать от трех месяцев до года. Это не будет происходить автоматически.

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. От трех месяцев со дня выявления и до года с момента совершения административного правонарушения, производство может быть открыто. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают штрафы за превышение скорости, в том же приложении Дія можно будет это сделать", — говорится в сообщении.

Он добавил, что обновить военно-учетные данные можно в ТЦК и СП и в приложении Резерв+. Однако теперь это не освобождает от штрафа, поскольку 60-дневный срок для обновления военно-учетных данных истек.

Напомним, молодые люди, которым исполнилось 17 лет, также могут получить повестки от ТЦК для постановки на военный учет. В Минобороны объяснили, что если они проигнорируют повестку или не встанут на военный учет, то могут быть наказаны штрафом.

Дія Минобороны штраф ТЦК военнообязанные Резерв+ обновление данных
Как военнообязанные могут обновить свои данные с 17 июля — объяснение Минобороны
17 июля 2024, 11:04
"По принципу таргетированной рекламы": в Минобороны рассказали, кто получит повестки в первую очередь
17 июля 2024, 10:02
Новые правила мобилизации: в Минобороны объяснили, кого могут объявить в розыск
17 июля 2024, 09:03
Все новости »
15 июля 2024
На ВВК медицинский осмотр не проводят – вся информация о болезнях должна быть в "HELSI". Юрист Екатерина Анищенко – о том, как происходит военно-врачебная комиссия
16 июля истекают 60 дней, отведенных по закону об усилении мобилизации на обновление военно-учетных данных всем военнообязанным украинцам. RegioNews поинтересовался у юриста Екатерины Анищенко, что бу...
12 июля 2024
Почему власть уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля
В Офисе президента всерьез подумывают об увольнении премьер-министра. Кто его может заменить, насколько реальна трансформация Кабмина и каких назначений в правительстве еще ждать в ближайшее время
04 июля 2024
На зиму есть три сценария в энергетике, и самый плохой – свет будут давать по 2-3 часа. Эксперт Юрий Корольчук – о состоянии украинской энергосистемы
Украинцы продолжают готовиться к прогнозируемым масштабным отключениям света в ближайший отопительный сезон. RegioNews поинтересовался у эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ск...
28 июня 2024
Что будет с украинскими мужчинами, которые не обновят данные до 16 июля
Все меньше времени остается у военнообязанных до истечения срока, отведенного для обновления военно-учетных данных. Всех, кто этого все же не успеет сделать, ждут немалые проблемы. RegioNews разбиралс...
Зеленского просят провести проверки в восьми бригадах ВСУ из-за больших потерь среди военных
18 июля 2024, 14:31
В Украине горели две высоковольтные подстанции
18 июля 2024, 14:20
Фальшивые диагнозы за 14 тыс. долларов: в Хмельницкой области задержали организаторов схемы
18 июля 2024, 14:10
В Харьковской области Силы обороны уничтожили танк и БМП оккупантов
18 июля 2024, 13:36
Заблокировал КПП на три часа: на Закарпатье мужчина ранил ножом пограничника
18 июля 2024, 13:16
Повышение налогов на 140 млрд грн: за что украинцы будут платить больше
18 июля 2024, 12:58
В Донецкой области россияне обстреляли шахту: под землей оказались 24 горняка
18 июля 2024, 12:40
Верховная Рада поддержала увеличение акцизов на горючее
18 июля 2024, 12:22
Ракетная атака на Киев 8 июля: в больницах остаются 23 пострадавших
18 июля 2024, 12:09
Нардеп Задорожний, подозреваемый во взяточничестве, остается в составе фракции партии "Слуга народа"
18 июля 2024, 11:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
На ВВК медицинский осмотр не проводят – вся информация о болезнях должна быть в "HELSI". Юрист Екатерина Анищенко – о том, как происходит военно-врачебная комиссия
Почему власть уволит премьер-министра Дениса Шмыгаля
Все публикации »
Сергей Фурса
Ольга Ярхо
Иван Примаченко
Все блоги »