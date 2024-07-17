Как военнообязанные могут обновить свои данные с 17 июля — объяснение Минобороны

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С 17 июля у украинцев больше не будет возможности обновить военно-учетные данные через центры предоставления административных услуг. Это можно будет сделать только в ТЦК или "Резерв+"

Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает RegioNews.

Он отметил, что пока нет информации о возможном продлении сроков обновления военно-учетных данных, предусмотренных в законе о мобилизации.

"60 дней было отведено с 18 мая на обновление своих данных, сделать это можно было в ЦНАПах, ТЦК и СП и приложении "Резерв+", - сказал спикер оборонного ведомства.

Это означает, что с сегодняшнего дня, 17 июля, обновление возможно только в Резерве+ или ТЦК и СП. Лазуткин подчеркнул, что это не означает, что штрафы будут выписываться и рассылаться автоматически, есть определенная процедура.

Напомним, ранее спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин пояснил, что уплату штрафа за нарушение военного учета не следует воспринимать как освобождение от исполнения воинского долга.

Также ранее в Минобороны Украины объяснили, что будет с теми, кто обновил свои данные, но не прошел ВВК, если все же получил повестку.