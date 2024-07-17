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Военнообязанным, которые не обновили данные, будут отправлять повестки по почте. А в случае неявки по повестке смогут объявлять в розыск.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, передает RegioNews.

"Если человек (не обновивший данные) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск", - ответила она.

Также заместитель министра напомнила, что приходящие по "Укрпочте" повестки будут считаться врученными, даже если человек не поставил там свою подпись. Это происходит по аналогии приглашений в суд.

"Действительно, данные людей будут передаваться в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета, но это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения", - сказала она.

Напомним, ранее представитель Полтавского ТЦК заявил, что после 16 июля, военнообязанные должны быть готовы к проверке военно-учетных документов на улицах. Вероятно, количество военных патрулей, занимающихся проверкой документов, увеличится.

В Госпогранслужбе сообщили, что перечень категорий мужчин, которым разрешен выезд за границу после 16 июля, не меняется, однако пограничники будут проверять во всех военно-учетные документы.

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