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17 июля 2024, 10:02

"По принципу таргетированной рекламы": в Минобороны рассказали, кто получит повестки в первую очередь

17 июля 2024, 10:02
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фото из открытых источников
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В первую очередь повестки будут получать люди, отвечающие запросу, сформированному Генштабом. С помощью Реестра «Оберіг» будет сделана выборка людей, наиболее подходящих по возрасту или специальности. Их вызовут повестками в ТЦК

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью YouTube-каналу "Вопросы", передает RegioNews.

"Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть – какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть. Сейчас это происходит следующим образом. Генштаб направляет запрос на определенные критерии, например, у человека не должно быть отсрочки или бронирования. Мы работаем на уровне тех критериев, которые нам дает Генштаб. По этим критериям ТЦК формирует перечни, условно говоря, автоматически через систему. И дальше уже работает с каждым военнообязанным" – отметила заместитель министра.

По словам Черногоренко, Реестр "Оберіг" делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.

"Это похоже на таргетированную рекламу. То есть ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время" – подчеркнула она.

Черногоренко напомнила, что повестка считается врученной, даже если человек не принимает ее или не расписывается в уведомлениях от ТЦК. Она добавила, что данные о людях будут передаваться в розыск, если они игнорируют приглашение и правила военного учета.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что военнообязанным, не обновившим данные, будут отправлять повестки по почте. А в случае неявки по повести смогут объявлять в розыск.

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