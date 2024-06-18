Стало известно, сколько времени будет действителен QR-код в "Резерв+"

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Сегодня, 18 июня, Кабинет министров принял решение о том, что военно-учетный документ в электронной форме будет действителен не больше года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

По словам нардепа, теперь прописано, что в военно-учетном документе будет QR-код.

"Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования", - сообщил Гончаренко.

Также военно-учетный документ в электронной и бумажной форме будет иметь одну и ту же силу.

Напомним, с сегодняшнего дня в Резерв+ появился QR-код и это означает, что электронный военно-учетный документ получил такую же юридическую силу, как и бумажный.