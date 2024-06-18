20:24  18 июня
В ДТЭК назвали количество домов в Киеве, которым не выключают свет
19:19  18 июня
В Раде заговорили о еще одном снижении мобилизационного возраста в Украине
19:51  18 июня
На Запорожье российская авиабомба попала в центр села и не сдетонировала
UA | RU
UA | RU
18 июня 2024, 19:19

В Раде заговорили о еще одном снижении мобилизационного возраста в Украине

18 июня 2024, 19:19
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Решение об уменьшении мобилизационного возраста в Украине с 27 до 25 лет было принято слишком поздно. Народные депутаты не исключают, что украинцам следует готовиться к новому снижению мобилизационного возраста

В частности, об этом заявил в интервью "Liga" народный депутат Украины от партии "Голос" Роман Лозинский, передает RegioNews.

"Мы говорим о третьем годе полномасштабной войны. Мы говорим о том, что тех, кто погиб, кто получил ранения, кто-то должен заменить. Тем, кто более двух лет выполняют задачи на линии фронта, надо дать возможность отдохнуть. Может ли у общества иметь поддержку тезис о том, что надо уменьшать призывной возраст? Я думаю, что это вопрос риторический. И если спросить, сказал бы кто-то, что хотел бы это сделать... Никто бы не сказал "да, давайте", – сказал Лозинский.

Он добавил, что если говорить об условиях, в которых Украина вынуждена продолжать борьбу против российской агрессии, то уменьшение призывного возраста не стоит исключать.

"Если мы говорим о том, что мы продолжаем борьбу за собственное существование... Да, нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях. И то, что сейчас уменьшили возраст с 27 до 25 лет, к большому сожалению мы должны смотреть реально. И при условии, что будет оставаться такая линия фронта, что будет продолжаться война, не исключено, что это – не последнее изменение относительно возраста для мобилизации", – добавил нардеп Лозинский.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в настоящее время в Украине нет оснований для снижения мобилизационного возраста до 18 лет.

Верховная Рада Голос мобилизация военная служба
СМИ выяснили, когда данные о бронировании от мобилизации появятся в приложении Резерв+
18 июня 2024, 14:10
В Раде зарегистрировали еще два законопроекта об экономическом бронировании: детали
18 июня 2024, 12:45
В Одессе 18-летний юноша ограбил женщину, чтобы избежать мобилизации
17 июня 2024, 15:14
Все новости »
17 июня 2024
Отдых летом: сколько стоит поехать на море и полюбоваться горами на западе Украины
Несмотря на войну, туристический сезон в Украине в разгаре, ведь большинство комплексов отдыха, скажем, на западе Украины, забронированы чуть ли не до конца лета. Конечно, из-за мобилизационных меропр...
13 июня 2024
Жизнь со светом: сколько нужно выложить за генератор, павербанк и зарядную станцию
Отключение электроэнергии снова внесло коррективы в жизнь украинцев. Конечно, все это подтолкнуло население к поиску вариантов, как улучшить бытовые условия в отсутствие света. Кто-то покупает генерат...
07 июня 2024
Как привести россию в чувства и почему присутствие Байдена необязательно. Политолог Игорь Рейтерович – о Саммите мира в Швейцарии
В преддверии первого Саммита мира в Швейцарии (15-16 июня) политолог Игорь Рейтерович рассказал в интервью RegioNews, чего ожидать Украине от этого международного мероприятия, когда на него смогут при...
31 мая 2024
Стоит ли бежать в обменники: что происходит с курсом доллара и упадет ли он назад
Последние две недели оказались достаточно турбулентными для украинской гривны. Если в середине мая доллар можно было приобрести менее чем за 40 грн., то сейчас он стоит минимум 41 грн и есть еще тенде...
Житель Львовщины через суд отменил решение ВВК — подробности
19 июня 2024, 01:45
Благотворительность для уклонистов: в Тернополе заблокировали схему уклонения от мобилизации
19 июня 2024, 01:14
В Кривом Роге 23-летний парень подорвал на улице гранату: есть пострадавшие
19 июня 2024, 00:46
Полицейские на Львовщине насмехались над мужчиной, которого везли в ТЦК, за что получили наказание
19 июня 2024, 00:22
В Киеве на Северном мосту произошло тройное ДТП
18 июня 2024, 23:12
В Черкассах из окна многоэтажки выпал мужчина
18 июня 2024, 22:43
В Чернигове полицейский автомобиль сбил 18-летнюю девушку
18 июня 2024, 22:02
В Житомирской области произошла серьезная авария на трассе, движение в направлении Киева осложнено
18 июня 2024, 21:36
В Киеве из-за отключения электричества люди застряли на смотровом колесе
18 июня 2024, 21:27
Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемым продлили меру пресечения
18 июня 2024, 21:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отдых летом: сколько стоит поехать на море и полюбоваться горами на западе Украины
Жизнь со светом: сколько нужно выложить за генератор, павербанк и зарядную станцию
Все публикации »
Иван Киричевський
Константин Машовец
Ольга Ярхо
Все блоги »