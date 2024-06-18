У Резерв+ появился электронный военно-учетный документ

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В мобильном приложении Резерв+ сегодня, 18 июня, стал доступен электронный военно-учетный документ

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

"По ощущениям, будто вместе с командой запускаем будущее. Электронный военно-учетный документ уже доступен в Резерв+. Цифровизация необратима", – написала чиновник.

В приложении доступен QR-код для проверки данных ТЦК или полицией.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или потерянное приписное свидетельство", – говорится в приложении.

Напомним, по состоянию на 17 июня 1,5 млн. граждан Украины уже обновили свои учетные данные через мобильное приложение Резерв+.