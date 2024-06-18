СМИ выяснили, когда данные о бронировании от мобилизации появятся в приложении Резерв+

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Данные о бронировании военнообязанных граждан будут загружены в мобильное приложение Резерв+ до конца этой недели, 22 июня

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко, передает RegioNews.

Отмечается, что 18 июня в приложении Резерв+ появились новые функции – электронный военно-учетный документ с QR-кодом и дистанционное устранение ошибок. В то же время, информация о бронировании от мобилизации военнообязанных будет загружена до 22 июня.

По словам Черногоренко, сейчас данные еще не были внесены операторами ТЦК.

"Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в Резерв+", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации.

Напомним, в мобильном приложении Резерв+ с сегодняшнего дня, 18 июня, стал доступен электронный военно-учетный документ.

Также сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали еще два альтернативных законопроекта о введении экономического бронирования от мобилизации.