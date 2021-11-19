В Украине сделали уже более 22 млн прививок от коронавируса

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В Украине с начала вакцинальной кампании сделали свыше 22 млн прививок против коронавируса COVID-19. Только за минувшие сутки ввели 294 320 доз вакцин, что немного меньше вчерашнего уровня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

В частности, в четверг первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а вторую – 191 463. Вчера работали 1 085 мобильных бригад, 3 254 пункта прививки и 455 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 128 737. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 444, AstraZeneca – 31 467, Moderna – 13 672.

С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 19688

Винницкая область – 6729

Волынская – 3282

Днепропетровская – 19965

Донецкая – 8814

Житомирская – 5858

Закарпатская – 514/2891

Запорожская – 7580

Ивано-Франковская – 6980

Киевская – 12408

Кировоградская – 3621

Луганская – 3507

Львовская – 12345

Николаевская – 6328

Одесская – 20065

Полтавская – 6672

Ровенская – 8195

Сумская – 6038

Тернопольская – 4594

Харьковская – 10934

Херсонская – 4751

Хмельницкая – 6515

Черкасская – 5779

Черновицкая – 3570

Черниговская – 4354

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1555, медработников – 331).