В Украине сделали уже более 22 млн прививок от коронавируса
В Украине с начала вакцинальной кампании сделали свыше 22 млн прививок против коронавируса COVID-19. Только за минувшие сутки ввели 294 320 доз вакцин, что немного меньше вчерашнего уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрав.
В частности, в четверг первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а вторую – 191 463. Вчера работали 1 085 мобильных бригад, 3 254 пункта прививки и 455 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 128 737. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 444, AstraZeneca – 31 467, Moderna – 13 672.
С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 19688
- Винницкая область – 6729
- Волынская – 3282
- Днепропетровская – 19965
- Донецкая – 8814
- Житомирская – 5858
- Закарпатская – 514/2891
- Запорожская – 7580
- Ивано-Франковская – 6980
- Киевская – 12408
- Кировоградская – 3621
- Луганская – 3507
- Львовская – 12345
- Николаевская – 6328
- Одесская – 20065
- Полтавская – 6672
- Ровенская – 8195
- Сумская – 6038
- Тернопольская – 4594
- Харьковская – 10934
- Херсонская – 4751
- Хмельницкая – 6515
- Черкасская – 5779
- Черновицкая – 3570
- Черниговская – 4354
Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1555, медработников – 331).