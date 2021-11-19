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19 ноября 2021, 12:48

В Украине сделали уже более 22 млн прививок от коронавируса

19 ноября 2021, 12:48
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании сделали свыше 22 млн прививок против коронавируса COVID-19. Только за минувшие сутки ввели 294 320 доз вакцин, что немного меньше вчерашнего уровня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

В частности, в четверг первую дозу вакцины получили 102 857 человек, а вторую – 191 463. Вчера работали 1 085 мобильных бригад, 3 254 пункта прививки и 455 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 128 737. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 120 444, AstraZeneca – 31 467, Moderna – 13 672.

С начала вакцинальной кампании привито 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 19688
  • Винницкая область – 6729
  • Волынская – 3282
  • Днепропетровская – 19965
  • Донецкая – 8814
  • Житомирская – 5858
  • Закарпатская – 514/2891
  • Запорожская – 7580
  • Ивано-Франковская – 6980
  • Киевская – 12408
  • Кировоградская – 3621
  • Луганская – 3507
  • Львовская – 12345
  • Николаевская – 6328
  • Одесская – 20065
  • Полтавская – 6672
  • Ровенская – 8195
  • Сумская – 6038
  • Тернопольская – 4594
  • Харьковская – 10934
  • Херсонская – 4751
  • Хмельницкая – 6515
  • Черкасская – 5779
  • Черновицкая – 3570
  • Черниговская – 4354

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1555, медработников – 331).

Минздрав прививка COVID-19 вакцинация коронавирус медики статистика

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