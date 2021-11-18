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18 ноября 2021, 20:59

Коронавирус и туризм: ЕС оставил Украину в красном списке

18 ноября 2021, 20:59
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Фото: из открытых источников
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Европейский Союз обновил список стран, для жителей которых отменяются ограничения на несущественные поездки. Украина остается в красном списке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Отмечается, что в зеленый список была добавлена ​​Индонезия. Перечень безопасных стран теперь насчитывает 19 государств - Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Индонезия, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Как говорится в заявлении Совета ЕС, необязательные поездки в ЕС из стран или организаций, не указанных в Приложении I, подлежат временным ограничениям на поездки. Это не нарушает возможности стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Отметим, что список пересматривается каждые две недели.

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