Рада предварительно одобрила выделение 3 млрд на выплаты вакцинированным

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Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий выделение из государственного бюджета на 2021 год 3 млрд грн, которые будут направлены на выплату тысячи гривен каждому вакцинированному против COVID-19 украинцу

Как сообщает RegioNews, за соответствующий законопроект "О внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год" (относительно предоставления помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" (№6297) проголосовали 285 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила народный депутат Украины Елена Шуляк, выделение средств стало возможным благодаря перевыполнению доходной части бюджета. По ее словам, правительство в ближайшее время презентует механизм, по которому будут производиться выплаты.

"Во-первых, мы поддержим всех вакцинированных, кто из-за карантина и недостаточных заработков имеет мало денег на свои социально-культурные потребности. Во-вторых, мы существенно поможем бизнесу, который по этой же причине теряет много посетителей. В-третьих, мы сможем поощрить всех тех, кто до сих пор еще не сделал прививки и не вакцинировался", - сказала она.

Председатель подкомитета парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная добавила, что законопроект предусматривает создание новой бюджетной программы в общем фонде государственного бюджета, по которой деньги будут направлены Министерству экономики.

Ранее мы писали, что Зеленский пообещал гражданам, которые сделали две прививки от коронавируса, заплатить по тысяче гривен через приложение "Дiя".