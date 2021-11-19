В Україні зробили вже понад 22 млн щеплень від коронавірусу

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В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили понад 22 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 294 320 доз вакцин, що трохи менше вчорашнього рівня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, у четвер першу дозу вакцини отримали 102 857 осіб, а другу – 191 463. Вчора працювали 1 085 мобільних бригад, 3 254 пункти щеплення та 455 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-128 737. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 120 444, AstraZeneca – 31 467, Moderna-13 672.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 особи, з них отримали одну дозу – 12 657 190 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 особи. В цілому проведено 22 105 972 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 19688

Вінницька область-6729

Волинська-3282

Дніпропетровська – 19965

Донецька-8814

Житомирська-5858

Закарпатська-514/2891

Запорізька-7580

Івано – Франківська-6980

Київська – 12408

Кіровоградська-3621

Луганська-3507

Львівська – 12345

Миколаївська-6328

Одеська – 20065

Полтавська-6672

Рівненська-8195

Сумська-6038

Тернопільська-4594

Харківська – 10934

Херсонська-4751

Хмельницька-6515

Черкаська-5779

Чернівецька-3570

Чернігівська-4354

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1555, медпрацівників-331).