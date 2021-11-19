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19 листопада 2021, 12:48

В Україні зробили вже понад 22 млн щеплень від коронавірусу

19 листопада 2021, 12:48
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили понад 22 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 294 320 доз вакцин, що трохи менше вчорашнього рівня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, у четвер першу дозу вакцини отримали 102 857 осіб, а другу – 191 463. Вчора працювали 1 085 мобільних бригад, 3 254 пункти щеплення та 455 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-128 737. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 120 444, AstraZeneca – 31 467, Moderna-13 672.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 особи, з них отримали одну дозу – 12 657 190 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 особи. В цілому проведено 22 105 972 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 19688
  • Вінницька область-6729
  • Волинська-3282
  • Дніпропетровська – 19965
  • Донецька-8814
  • Житомирська-5858
  • Закарпатська-514/2891
  • Запорізька-7580
  • Івано – Франківська-6980
  • Київська – 12408
  • Кіровоградська-3621
  • Луганська-3507
  • Львівська – 12345
  • Миколаївська-6328
  • Одеська – 20065
  • Полтавська-6672
  • Рівненська-8195
  • Сумська-6038
  • Тернопільська-4594
  • Харківська – 10934
  • Херсонська-4751
  • Хмельницька-6515
  • Черкаська-5779
  • Чернівецька-3570
  • Чернігівська-4354

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1555, медпрацівників-331).

МОЗ щеплення COVID-19 вакцинація коронавірус медики статистика

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