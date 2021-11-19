В Україні зробили вже понад 22 млн щеплень від коронавірусу
В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили понад 22 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 294 320 доз вакцин, що трохи менше вчорашнього рівня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
Зокрема, у четвер першу дозу вакцини отримали 102 857 осіб, а другу – 191 463. Вчора працювали 1 085 мобільних бригад, 3 254 пункти щеплення та 455 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-128 737. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 120 444, AstraZeneca – 31 467, Moderna-13 672.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 657 192 особи, з них отримали одну дозу – 12 657 190 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 особи. В цілому проведено 22 105 972 щеплень.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 19688
- Вінницька область-6729
- Волинська-3282
- Дніпропетровська – 19965
- Донецька-8814
- Житомирська-5858
- Закарпатська-514/2891
- Запорізька-7580
- Івано – Франківська-6980
- Київська – 12408
- Кіровоградська-3621
- Луганська-3507
- Львівська – 12345
- Миколаївська-6328
- Одеська – 20065
- Полтавська-6672
- Рівненська-8195
- Сумська-6038
- Тернопільська-4594
- Харківська – 10934
- Херсонська-4751
- Хмельницька-6515
- Черкаська-5779
- Чернівецька-3570
- Чернігівська-4354
Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1555, медпрацівників-331).