09:11  18 ноября
За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек
12:35  18 ноября
Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег
11:15  18 ноября
Выступающих против прививок от коронавируса медиков накажут — Минздрав
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2021, 09:11

За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек

18 ноября 2021, 09:11
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за прошлые сутки, 17 ноября, зафиксировано 20 591 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

297 832 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 907 человек;
  • летальных исходов – 752;
  • поправилось – 19 633 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 284 008 человек;
  • поправилось – 2 704 217 человека;
  • летальных исходов – 79 506;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

Минздрав коронавирус COVID-19 медики статистика

За месяц количество привитых украинцев выросло на 10% – опрос "Рейтинга"
17 ноября 2021, 16:51
Минздрав собирается ужесточить правила для работы в "желтой" зоне: к чему готовиться
17 ноября 2021, 13:54
Уже свыше 9 млн украинцев полностью привиты от коронавируса
17 ноября 2021, 11:50
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua