За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек

Фото: из открытых источников

В Украине за прошлые сутки, 17 ноября, зафиксировано 20 591 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

297 832 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 907 человек;

летальных исходов – 752;

поправилось – 19 633 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 284 008 человек;

поправилось – 2 704 217 человека;

летальных исходов – 79 506;

проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.