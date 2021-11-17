За месяц количество привитых украинцев выросло на 10% – опрос "Рейтинга"

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По данным социологического исследования группы "Рейтинг", 46% опрошенных украинцев уже сделали первую, или вторую прививки, 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы

Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного 10-13 ноября 2021 года, передает RegioNews.

"Важно понимать, что опрос проводился только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения", - подчеркнули исследователи.

По данным "Рейтинга", за последний месяц выросло число тех, кто сделал прививку (с 36 до 46%). Относительно больше тех, кто не желает вакцинироваться, среди молодых респондентов.

55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% – против этого. Запрет посещать общественные заведения без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, зато не поддерживают – 65%.

В общем обязательную вакцинацию представителей определенных сфер, а также нахождение в общественных местах лишь с COVID-сертификатом или тестом больше поддерживают старшие опрошенные жители Киева и Центра, а также те, кто имеют прививки или лояльные к вакцинации.

Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введение ограничений в отношении непривитых людей. 26% – противоположного мнения. Больше всего последних в Киеве, среди старейших опрошенных и тех, кто уже вакцинировался. При этом 49% не поддерживают политиков, которые не вакцинировались против коронавирус. 35% респондентов безразлично к этому. 14% – поддерживают таких деятелей. Больше всего противников политиков-антивакцинаторов среди жителей столицы, старейших и тех, кто уже вакцинировался, или же хочет сделать прививку.

Две трети респондентов (61%) верят в то, что Украина способна разработать собственную вакцину от коронавирус. 37% – не верят. Больше всего тех, кто оптимистично оценивает возможности нашего государства по разработке вакцины, среди старейших.

40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом. Зато каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться. Президента, Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти – 2%. В самовольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Зато вакцинированные и те, кто намерены это сделать, чаще винят в росте эпидемии тех, кто не собирается прививаться от коронавирус.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-13 ноября 2021 года.

Как сообщалось, в Украине с начала вакцинальной кампании, по данным МОЗ, полностью привились от коронавируса COVID-19 более 9 млн человек. Только за минувшие сутки в стране ввели 294 855 доз, что превышает вчерашний показатель.