09:11  18 ноября
За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек
12:35  18 ноября
Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег
11:15  18 ноября
Выступающих против прививок от коронавируса медиков накажут — Минздрав
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2021, 11:15

Выступающих против прививок от коронавируса медиков накажут — Минздрав

18 ноября 2021, 11:15
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинских медицинских работников, которые выступают против вакцинации от коронавируса, ожидает наказание

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews.

Он отметил, что ведомство намерено применить санкции к тем врачам, у которых низкие показатели COVID-вакцинации.

"Это значит, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", – сказал Кузин.

Он добавил, что в Минздраве собираются начать вести с врачами просветительскую работу в пользу вакцинации.

К злостным противникам вакцинации могут применять санкции – прекращение контракта с Нацслужбой здоровья Украины, добавил главный санврач.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

вакцина Минздрав медики вакцинация прививка Игорь Кузин

За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек
18 ноября 2021, 09:11
Закроют ли в Украине зимние курорты на Новый год: главный санврач дал ответ
17 ноября 2021, 19:17
За месяц количество привитых украинцев выросло на 10% – опрос "Рейтинга"
17 ноября 2021, 16:51
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua