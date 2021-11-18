Выступающих против прививок от коронавируса медиков накажут — Минздрав

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Украинских медицинских работников, которые выступают против вакцинации от коронавируса, ожидает наказание

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews.

Он отметил, что ведомство намерено применить санкции к тем врачам, у которых низкие показатели COVID-вакцинации.

"Это значит, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", – сказал Кузин.

Он добавил, что в Минздраве собираются начать вести с врачами просветительскую работу в пользу вакцинации.

К злостным противникам вакцинации могут применять санкции – прекращение контракта с Нацслужбой здоровья Украины, добавил главный санврач.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.