Выступающих против прививок от коронавируса медиков накажут — Минздрав
Украинских медицинских работников, которые выступают против вакцинации от коронавируса, ожидает наказание
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает RegioNews.
Он отметил, что ведомство намерено применить санкции к тем врачам, у которых низкие показатели COVID-вакцинации.
"Это значит, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", – сказал Кузин.
Он добавил, что в Минздраве собираются начать вести с врачами просветительскую работу в пользу вакцинации.
К злостным противникам вакцинации могут применять санкции – прекращение контракта с Нацслужбой здоровья Украины, добавил главный санврач.
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.