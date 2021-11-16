СБУ раскрыла сеть "антивакцинаторов" с российскими кураторами, которые хотели свалить власть в Украине

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СБУ блокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве

Об этом сообщает пресслужба СБУ, передает RegioNews.

По данным СБУ, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы. В результате синхронных спецопераций сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинского группировки прекращено. Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

"В распоряжении СБУ есть неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", - подчеркнули в СБУ.

Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ, продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит обыски у львовского противника от коронавируса Остапа Стахива.