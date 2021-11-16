09:12  16 ноября
Новый антирекорд: за сутки почти 850 человек умерли от коронавируса
11:16  16 ноября
К нардепу Илье Киве пришли с обыском: первые подробности от Офиса генпрокурора
13:20  16 ноября
Когда может начаться кризис из-за военной агрессии России: в Минобороны рассказали
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2021, 17:55

СБУ раскрыла сеть "антивакцинаторов" с российскими кураторами, которые хотели свалить власть в Украине

16 ноября 2021, 17:55
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

СБУ блокировала деструктивную деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве

Об этом сообщает пресслужба СБУ, передает RegioNews.

По данным СБУ, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительной информации, их действия координировали российские кураторы. В результате синхронных спецопераций сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинского группировки прекращено. Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

"В распоряжении СБУ есть неопровержимые доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Потом они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", - подчеркнули в СБУ.

Во время санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ, продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины проводит обыски у львовского противника от коронавируса Остапа Стахива.

COVID-19 СБУ вакцинация Россия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram