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16 ноября 2021, 16:19

СБУ пришла с обыском к одному из лидеров антивакцинаторов в Украине

16 ноября 2021, 16:19
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Фото: slovoidilo.ua
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Служба безопасности Украины проводит обыски у львовского противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахова

Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Информацию об обысках у Стахова начала появляться сегодня во львовских пабликах и группах в соцсетях. Собеседник LIGA.net подтвердил факт обысков, но пока деталей не раскрывает.

На кадрах в соцсетях видно сотрудников СБУ в касках и людей, которые пришли поддержать Стахова.

Стахов - один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, он считает пандемию "выдумкой", выступает против вакцинации и карантинных ограничений. Также он призвал выходить на акцию противников вакцинации, которая состоялась в правительственном портале Киева 3 ноября.

Как сообщалось, в Украине установлен новый антирекорд: за сутки почти 850 человек умерли от коронавирус.

COVID-19 вакцинация СБУ обыск

 
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