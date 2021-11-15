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15 ноября 2021, 09:10

За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч украинцев

15 ноября 2021, 09:10
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошлые сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 764, медработников – 132)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

За прошлые сутки:

  • госпитализировано – 2 798 человек;
  • летальных исходов – 442;
  • выздоровели – 11 219 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 228 441 человек;
  • выздоровели – 2 642 459 человек;
  • летальных исходов – 77 147;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 246 974.

За прошлые сутки 97 373 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 41 083 человека, полностью иммунизированы – 56 290 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 228 644 человека, из них получили одну дозу – 12 228 642 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 722 235 человек. В общей сложности проведено 20 950 877 прививок.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

Ранее мы писали, что в Украине за сутки 14 ноября подтвердили 14 490 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровевших меньше — 11 146 человек.

Минздрав COVID-19 коронавирус статистика медики

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