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13 ноября 2021, 15:16

В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 почти 300 000 человек

13 ноября 2021, 15:16
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В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса почти 300 000 человек, в общем прививок от COVID-19 хотя бы одной дозой сделали более 12 млн человек

Об этом сообщает пресслужба МОЗ, передает RegioNews.

Вчера, 12 ноября, в Украине вакцинировали от коронавируса 299 854 человек: первой дозой – 135 727, второй – 164 127.

Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) - 151 684 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) - 122 068;

AstraZeneca / Oxford - 21798;

Spikevax (Moderna) - 4304.

С начала кампании иммунизации в Украине вакцинировали хотя бы одной дозой 12 121 804 человек, двумя – 8 586 461.

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) - 5 092 864 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) - 3 905 148;

AstraZeneca / Oxford - 1 508 791;

Spikevax (Moderna) - 1 107 134;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca / Oxford) - 487 187;

Janssen (Johnson & Johnson) - 20 680.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 13 ноября 2021 года зафиксировано 23 572 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1622 ребенка и 436 медработников.

коронавирус Минздрав COVID-19 вакцинация

 
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