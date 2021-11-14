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14 ноября 2021, 15:11

За сутки 145 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса. Это в два раза меньше, чем вчера

14 ноября 2021, 15:11
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки сделали 145 241 прививку от коронавируса COVID-19, что в два раза меньше вчерашнего показателя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вчера первую дозу вакцины получили 65 757 человек, а вторую – 79 484. В стране работали 790 мобильных бригад, 2 921 пункт прививки и 459 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 76 566. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 55 479, AstraZeneca – 9 714, Moderna – 3 482.

С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 8130
  • Винницкая область – 2109
  • Волынская – 1439
  • Днепропетровская – 7634
  • Донецкая – 3156
  • Житомирская – 2561
  • Закарпатская – 1132
  • Запорожская – 3902
  • Ивано-Франковская – 1399
  • Киевская – 5513
  • Кировоградская – 1015
  • Луганская – 1777
  • Львовская – 5836
  • Николаевская – 1540
  • Одесская – 6218
  • Полтавская – 2717
  • Ровенская – 1746
  • Сумская – 1894
  • Тернопольская – 2542
  • Харьковская – 5289
  • Херсонская – 3063
  • Хмельницкая – 2473
  • Черкасская – 3553
  • Черновицкая – 1272
  • Черниговская – 2176

Ранее мы писали, что в Украине за последние сутки подтвердили 14 490 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровевших меньше — 11 146 человек.

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