За сутки 145 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса. Это в два раза меньше, чем вчера
В Украине за прошедшие сутки сделали 145 241 прививку от коронавируса COVID-19, что в два раза меньше вчерашнего показателя
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Вчера первую дозу вакцины получили 65 757 человек, а вторую – 79 484. В стране работали 790 мобильных бригад, 2 921 пункт прививки и 459 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 76 566. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 55 479, AstraZeneca – 9 714, Moderna – 3 482.
С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 8130
- Винницкая область – 2109
- Волынская – 1439
- Днепропетровская – 7634
- Донецкая – 3156
- Житомирская – 2561
- Закарпатская – 1132
- Запорожская – 3902
- Ивано-Франковская – 1399
- Киевская – 5513
- Кировоградская – 1015
- Луганская – 1777
- Львовская – 5836
- Николаевская – 1540
- Одесская – 6218
- Полтавская – 2717
- Ровенская – 1746
- Сумская – 1894
- Тернопольская – 2542
- Харьковская – 5289
- Херсонская – 3063
- Хмельницкая – 2473
- Черкасская – 3553
- Черновицкая – 1272
- Черниговская – 2176
Ранее мы писали, что в Украине за последние сутки подтвердили 14 490 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровевших меньше — 11 146 человек.