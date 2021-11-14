За сутки 145 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса. Это в два раза меньше, чем вчера

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В Украине за прошедшие сутки сделали 145 241 прививку от коронавируса COVID-19, что в два раза меньше вчерашнего показателя

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Вчера первую дозу вакцины получили 65 757 человек, а вторую – 79 484. В стране работали 790 мобильных бригад, 2 921 пункт прививки и 459 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 76 566. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 55 479, AstraZeneca – 9 714, Moderna – 3 482.

С начала вакцинальной кампании привит 12 187 561 человек, из них получили одну дозу – 12 187 559 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 665 945 человек. В общей сложности проведено 20 853 504 прививки.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 8130

Винницкая область – 2109

Волынская – 1439

Днепропетровская – 7634

Донецкая – 3156

Житомирская – 2561

Закарпатская – 1132

Запорожская – 3902

Ивано-Франковская – 1399

Киевская – 5513

Кировоградская – 1015

Луганская – 1777

Львовская – 5836

Николаевская – 1540

Одесская – 6218

Полтавская – 2717

Ровенская – 1746

Сумская – 1894

Тернопольская – 2542

Харьковская – 5289

Херсонская – 3063

Хмельницкая – 2473

Черкасская – 3553

Черновицкая – 1272

Черниговская – 2176

Ранее мы писали, что в Украине за последние сутки подтвердили 14 490 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровевших меньше — 11 146 человек.