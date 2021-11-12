За сутки почти 280 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса

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В Украине за прошедшие сутки, 11 октября, прививки от коронавируса получили почти 280 тысяч человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированные - 137 789 человек.

За все время вакцинальной кампании сделали прививку 11 986 077 человек, из них получили одну дозу - 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 422 334 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине проведены 20 408 409 вакцинаций.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от коронавируса. Запрос на испытания подали Китай и Германия.