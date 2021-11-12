За сутки почти 280 тысяч украинцев получили прививки от коронавируса
В Украине за прошедшие сутки, 11 октября, прививки от коронавируса получили почти 280 тысяч человек
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированные - 137 789 человек.
За все время вакцинальной кампании сделали прививку 11 986 077 человек, из них получили одну дозу - 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 422 334 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего в Украине проведены 20 408 409 вакцинаций.
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух препаратов от коронавируса. Запрос на испытания подали Китай и Германия.
За сутки более 24 тысяч украинцев заразились коронавирусомВсе новости »
12 ноября 2021, 09:12Уже более 20 миллионов украинцев сделали прививки от коронавируса
11 ноября 2021, 12:20За сутки в Украине почти 25 тысяч человек заразились коронавирусом
11 ноября 2021, 09:12
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство