За сутки более 24 тысяч украинцев заразились коронавирусом
В Украине за сутки выявили 24 058 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1616 детей и 468 медработников
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".
Также за сутки были госпитализированы 4318 человек; зафиксировано 750 летальных случаев; выздоровели 21 941 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 128 108 (в частности методом ПЦР – 61 714, методом ИФА – 17 057); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 337.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 179 577 человек;
- выздоровели - 2 594 679 человек;
- летальных исходов - 75 607;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 128 821.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 1802 случая;
- Винницкая область - 1000 случаев;
- Волынская область - 719 случаев;
- Днепропетровская область – 1867 случаев;
- Донецкая область - 1348 случаев;
- Житомирская область - 737 случаев;
- Закарпатская область - 526 случаев;
- Запорожская область - 1111 случаев;
- Ивано-Франковская область – 890 случаев;
- Киевская область - 970 случаев;
- Кировоградская область - 169 случаев;
- Луганская область - 436 случаев;
- Львовская область - 1154 случая;
- Николаевская област - 972 случая;
- Одесская область - 1816 случаев;
- Полтавская область - 1257 случаев;
- Ровенская область - 1012 случаев;
- Сумская область - 927 случаев;
- Тернопольская область - 659 случаев;
- Харьковская область - 1042 случая;
- Херсонская область - 584 случая;
- Хмельницкая область - 1090 случаев;
- Черкасская область - 822 случая;
- Черновицкая область - 351 случай;
- Черниговская область - 797 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.