За сутки более 24 тысяч украинцев заразились коронавирусом

Фото: из открытых источников

В Украине за сутки выявили 24 058 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1616 детей и 468 медработников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

Также за сутки были госпитализированы 4318 человек; зафиксировано 750 летальных случаев; выздоровели 21 941 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 128 108 (в частности методом ПЦР – 61 714, методом ИФА – 17 057); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 337.

За все время пандемии в Украине

заболели - 3 179 577 человек;

выздоровели - 2 594 679 человек;

летальных исходов - 75 607;

проведено ПЦР-тестирований - 15 128 821.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1802 случая;

Винницкая область - 1000 случаев;

Волынская область - 719 случаев;

Днепропетровская область – 1867 случаев;

Донецкая область - 1348 случаев;

Житомирская область - 737 случаев;

Закарпатская область - 526 случаев;

Запорожская область - 1111 случаев;

Ивано-Франковская область – 890 случаев;

Киевская область - 970 случаев;

Кировоградская область - 169 случаев;

Луганская область - 436 случаев;

Львовская область - 1154 случая;

Николаевская област - 972 случая;

Одесская область - 1816 случаев;

Полтавская область - 1257 случаев;

Ровенская область - 1012 случаев;

Сумская область - 927 случаев;

Тернопольская область - 659 случаев;

Харьковская область - 1042 случая;

Херсонская область - 584 случая;

Хмельницкая область - 1090 случаев;

Черкасская область - 822 случая;

Черновицкая область - 351 случай;

Черниговская область - 797 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.