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За сутки более 24 тысяч украинцев заразились коронавирусом
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12 ноября 2021, 09:12

За сутки более 24 тысяч украинцев заразились коронавирусом

12 ноября 2021, 09:12
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Фото: из открытых источников
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В Украине за сутки выявили 24 058 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1616 детей и 468 медработников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо".

Также за сутки были госпитализированы 4318 человек; зафиксировано 750 летальных случаев; выздоровели 21 941 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 128 108 (в частности методом ПЦР – 61 714, методом ИФА – 17 057); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 49 337.

За все время пандемии в Украине

  • заболели - 3 179 577 человек;
  • выздоровели - 2 594 679 человек;
  • летальных исходов - 75 607;
  • проведено ПЦР-тестирований - 15 128 821.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1802), Днепропетровской (1867), Одесской (1816), Донецкой (1348) и Полтавской (1257) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 1802 случая;
  • Винницкая область - 1000 случаев;
  • Волынская область - 719 случаев;
  • Днепропетровская область – 1867 случаев;
  • Донецкая область - 1348 случаев;
  • Житомирская область - 737 случаев;
  • Закарпатская область - 526 случаев;
  • Запорожская область - 1111 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 890 случаев;
  • Киевская область - 970 случаев;
  • Кировоградская область - 169 случаев;
  • Луганская область - 436 случаев;
  • Львовская область - 1154 случая;
  • Николаевская област - 972 случая;
  • Одесская область - 1816 случаев;
  • Полтавская область - 1257 случаев;
  • Ровенская область - 1012 случаев;
  • Сумская область - 927 случаев;
  • Тернопольская область - 659 случаев;
  • Харьковская область - 1042 случая;
  • Херсонская область - 584 случая;
  • Хмельницкая область - 1090 случаев;
  • Черкасская область - 822 случая;
  • Черновицкая область - 351 случай;
  • Черниговская область - 797 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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